Argentina: marchas en todo el país para pedir justicia por Santiago Maldonado

La foto de Santiago Maldonado volverá a multiplicarse en las calles y plazas de toda Argentina hoy a la tarde, cuando se realicen manifestaciones en simultáneo a tres meses de su desaparición y a poco más de diez días de que su familia confirmara que el cuerpo hallado en el Río Chubut era el del joven.

Sergio y Germán Maldonado, sus hermanos, las compañeras de ambos; amigos y amigas de la familia, se encontrarán a las 17.30 en la Plaza de Mayo junto a referentes de organismos de derechos humanos, agrupaciones sociales y políticas para reclamar “justicia” e insistir en que “el Gobierno es responsable” de la desaparición y la muerte de Santiago, sucedida en el marco de un operativo represivo de Gendarmería nacional sobre la comunidad mapuche en resistencia de Cushamen, en Chubut.

La de hoy será la segunda movilización que tiene lugar en la ciudad de Buenos Aires tras la confirmación de que el cuerpo hallado en el Río Chubut el 17 de octubre pasado es el de Santiago Maldonado, quien permanecía desaparecido desde el 1 de agosto pasado, tras la represión de Gendarmería a la vera de ese cauce.

Bajo el lema “Justicia por Santiago Maldonado. El Gobierno es responsable”, la convocatoria a la concentración en Plaza de Mayo, que lleva su firma y la de los organismos de derechos humanos históricos, fue difundida desde el Facebook que abrieron a partir de la búsqueda de Santiago.

Allí también reunieron y difundieron las diferentes concentraciones que se desarrollarán en otras plazas a lo largo y ancho del país. En 25 de Mayo, la ciudad bonaerense donde nació Santiago, la protesta se realizará a las 20. Habrá movilizaciones en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Chaco y Misiones, anuncia el listado.

“El caso de Santiago nos marca en estos tres meses la importancia de la movilización y la participación de la sociedad en las calles”, planteó Carlos Pisoni, referente de Hijos, uno de los organismos convocantes, junto a la línea fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas, los Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la APDH, y el CELS, entre otros.

Para Pisoni, la movilización que se generó en torno del caso “fue fundamental” no solo para que aparezca el cuerpo de Santiago, sino también “para que no se naturalice su desaparición, no quede en el olvido, como tantos otros hechos de violencia institucional que sucedieron en democracia”, explicó.

“Hoy nos convoca el juicio y castigo a los culpables, el dilucidar las responsabilidades, el Gobierno es responsable a través del jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti”, denunció en relación a quien estuvo a cargo del operativo represivo del 1 de agosto.

Además, reclamó la renuncia de Patricia Bullrich, que permanece al frente de esa cartera. Por último, deseó que “la misma fuerza con la que logramos todo aquello permita conseguir juicio y castigo a los culpables” de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado.

“Marchamos por Santiago y por los 30 mil (desaparecidos), pero también por cada joven que pinta y canta, que camina libre y quiere amar a quien y como quiera, libre”, remarcó, por su parte, José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, otro de los organismos convocantes.

La movilización es para Schulman, también, una manera de “defender la verdad, agraviada por un Estado que primero desapareció a Santiago, luego lo mató y ahora pretende revictimizarlo junto a sus hermanos mapuches y su nueva gran familia: las Madres, los organismos de derechos humanos y los ciudadanos que no aceptan la desaparición del Estado de Derecho”.

Con información de Página 12