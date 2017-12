El canciller Heraldo Muñoz y jefe de la Interpol en Chile, Ricardo Quiroz, descartaron la versión de medios mexicanos que indicaba que el ex frentista Ricardo Palma Salamanca había sido detenido en Francia.

“No hay una información oficial a través de los conductos regulares, que en este caso es Interpol respecto a la eventual detención del señor Palma Salamanca”, aseguró el ministro de Relaciones Exteriores.

“Esa es la información oficial que hemos tenido. Eso no significa que pueda haber otra información más adelante, pero hasta que no haya una información por los conductos regulares, lo que tenemos es la información que no es efectivo que haya sido detenido el señor Palma Salamanca y su pareja”, añadió Muñoz.

En tanto, el jefe de Interpol Chile precisó que “ninguno de los mencionados ha sido objeto de detención en Francia” y que en México “nos verificaron que recibieron la misma respuesta”.