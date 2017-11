Carmen Hertz critica “absoluta ignorancia” del ministro Campos en materia de DDHH

La abogada de DDHH Carmen Hertz criticó duramente al ministro de Justicia, Jaime Campos, por poner en duda el cierre de Punta Peuco, compromiso expresado por la presidenta Bachelet ante Carmen Gloria Quintana, víctima sobreviviente del Caso Quemados.

“Yo creo que además de imprudente, las declaraciones del ministro Campos denotan una falta de criterio francamente asombrosa en un ministro de Estado”, señaló Hertz en conversación con radio Bío Bío.

La abogada argumentó sus críticas señalando que “no es la primera vez que el ministro Campos hace declaraciones en este sentido. Recordemos el papel que tuvo cuando hubo la arremetida de impunidad respecto a los ‘viejitos’ de Punta Peuco. Las declaraciones que en ese momento hizo denotaron una falta de conocimiento absoluto sobre el tema de derechos humanos”.

Además, Carmen Hertz recordó que Campos “sí tiene una suerte de conflicto de interés en este tema, ya que su hermano, hoy fallecido, el que fuera el teniente Ángel Campos, alias “Ángel malo”, en octubre del 73, en la base aérea Maquehue de Temuco, fue procesado y estuvo involucrado en crímenes de lesa humanidad”.

“El elemento más fundamental a mí me parece que es la absoluta ignorancia que tiene este señor en materia de derechos humanos y lo descriteriado, directamente, de su comentario (…) Él no puede referirse a Carmen Gloria Quintana en los términos en que se refirió. Es una insolencia a la cual él no tiene derecho”, añadió la abogada de DDHH.

El Ciudadano