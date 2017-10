Convocan a conmemorar el 1 de noviembre en memoria de migrantes fallecidos por la violencia institucional

Con flores, colores y adornos culturales de países latinoamericanos es que las comunidades migrantes se reunirán en la Plaza de Armas a conmemorar el día de los muertos, este miércoles 1 de noviembre

​A contar de la​s 19.00​​ hrs. los participantes de este encuentro que lleva por título “​​​La​ humanidad contra la muerte y la indiferencia​”, se ​reunirán a recordar a Benito Lalane, Joane Florvil, ​al niño André​s ​entre otros fallecidos en el último tiempo.

“No queremos más muertes ni violencias provenientes de una​ sociedad racista o del odio de algunos”, señalaron desde la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, mesa Santiago, quienes además abogan por que “no se naturalice la violencia institucional, ni mucho menos la indiferencia e indolencia hacia el dolor del otro”

Asimismo, abogaron por una verdadera Ley de Migraciones, con enfoque de Derechos Humanos, como uno de los mecanismos mediante los cuales enfrentar la violencia institucional y a un “Estado racializador de los cuerpos vulnerados y empobrecidos”.

“No más muertes por Odio. No más muertes por racismo. No más muertes por xenofobia. No más muertes por ser pobres. No más muertes por machismo. No más muertes por ser niños, niñas pobres”, concluyeron, convocando a la ciudadanía a ser parte de este encuentro.

El Ciudadano