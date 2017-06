Corte de Apelaciones confirma frenazo a mega proyecto de Walmart en San Bernardo

La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso de protección presentado por Walmart Chile en contra de la alcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas, y del director de Obras Municipales de la comuna, Cristopher Karamanoff, por ordenar la paralización del centro de distribución en la zona de El Peñón.

Los US$180 millones presupuestados para el mega proyecto es la inversión más grande de Walmart fuera de Estados Unidos. Las obras habían comenzado en enero luego de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en diciembre de 2016.

Sin embargo, la Dirección de Obras Municipales interrumpió la construcción y multó a la compañía. Según acusa el órgano público, la firma presentó estudios «que no se ajustan a la realidad de la zona», de acuerdo a una publicación de La Tercera

«Todos queremos el desarrollo, pero responsable y sustentable, que no provoque el daño al flujo vehicular, que será un caos en una comuna que no soportará los tacos en las horas peak. Walmart nos está poniendo el pie encima. Nuestra oposición no es un “capricho” como señala Walmart, eso es defensa ciudadana», señaló la alcaldesa Nora Cuevas.

El Ciudadano