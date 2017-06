Delfina Guzmán aparece en otro video de campaña que llama a “perdonar” a violadores de los DDHH

Polémica ha generado un video en el que distintas personalidades públicas aparecen junto a familiares de militares presos por violaciones a los derechos humanos llamando a realizar un “perdón”.

Junto al hashtag #Perdónparalapaz se ve al abogado de derechos humanos Héctor Salazar hablando sobre el respeto entre personas que piensan distinto, y al sacerdote jesuita Fernando Montes respecto al perdón en favor de los victimarios. En tanto, el ex director social del Hogar de Cristo Benito Baranda -a diferencia de los otros dos- solo aparece en un breve momento del registro sin pronunciar palabra alguna.

Los cuestionamientos surgieron luego de que la tarde de este martes tanto Montes como Baranda acusaran una manipulación de parte de quienes idearon el video, siendo este último el más contundente en su crítica. “Veo que aparezco impulsando un llamado a perdonar a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos. No apoyo esta campaña y me siento engañado y usada mi imagen para fines que no comparto”, afirmó Baranda en una declaración pública.

“Qué sacan con tenerlo preso”

Sin embargo, el video que se ha difundido masivamente no es el único realizado, pues hay al menos otros dos de similares características, uno de los cuales tiene como protagonista a la reconocida actriz Delfina Guzmán y en el que -cabe mencionar- aparece igualmente el ex director social del Hogar de Cristo y el religioso jesuita.

“Yo frente a una persona que está en un estado como el que tú me dices, que tiene la edad que tiene, que está grave, que está enfermo, que está preso, en una cárcel, yo uso el mirarle a los ojos y decirle que lo saquen”, señala Guzmán en el video publicado en octubre de 2016 y que tiene como slogan #PorunChilemásHumano. Junto a eso, añade: “Qué sacan con tenerlo preso…”.

Acá el mencionado video en donde también vuelve a aparecer el sacerdote Fernando Montes, sosteniendo esta vez que “todo preso en el país, por ser un ser humano, tiene que tener un trato humano aunque haya hecho lo que haya hecho”.

