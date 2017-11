Este miércoles, el 5º Tribunal de Garantía decretó el definitivo de Joane Florvil, la joven de nacionalidad haitiana que fue acusada de abandonar a su hija en una dependencia municipal de Lo Prado, acusación por la que fue detenida, aunque luego murió porque en su desesperación se golpeó la cabeza.

Florvil murió a fines de septiembre en el Hospital Clínico de la Universidad Católica. Gran responsabilidad tienen los órganos policiales, puesto que la joven no hablaba español, por lo que no pudo explicar que no estaba dejando abandonada a su hija de tres meses.

Según radio Bío Bío, el defensor regional metropolitano, Carlos Mora, afirmó que “hoy quedó establecida la inocencia de Joane Florvil. Durante este tiempo el equipo de la Defensoría Penal Pública trabajó arduamente recopilando un sinnúmero de antecedes, que demuestran la inocencia de la ciudadana haitiana y esperamos que con esto se restablezca de manera póstuma la honra de Joane”.