Denuncian grave estado de salud de Celestino Córdova por falta de atención espiritual mapuche

Mediante una carta dirigida al Alcaide de la Cárcel de Temuco y otras autoridades, y publicada en el portal Mapuexpress, presos mapuche denunciaron este jueves el grave estado de salud del Machi Celestino Cordova. Lo anterior se debería a que producto de su encierro se encuentra alejado de su rewe y demás elementos naturales necesarios para el ejercicio de su rol espiritual como machi, lo que lo ha debilitado y le ha generado constantes desmayos y pérdida de fuerza para moverse.

Los presos mapuche Guido Carihuentro Millaleo, Víctor Marilao Mariqueo y Cristian Paillán Huaiquián, solicitan en forma urgente que se le autorice al machi Celestino a ser visitado y atendido en su dormitorio por dos machi que le fueron indicado en su pewma. Además piden se le autorice una salida esporádica para que el machi pueda visitar su rewe y realice las ceremonias necesarias para fortalecerse espiritualmente.

A continuación reproducimos carta presentada por los presos mapuche:

“Señor:

Alcaide del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco

Director regional de Gendarmería de Chile

Director Nacional de Gendarmería de Chile

Ministerio de Justicia

Ministerio del Interior

Instituto Nacional de Derechos Humanos

Junto con saludarlo cordialmente y muy respetuosamente nos dirigimos a ustedes para exponer lo siguiente:

Venimos a explicar que hoy día jueves 8 de junio del presente año, a las 5:00 am el peñi machi Celestino Cordova se levanta para iniciar su proceso de rogativa espiritual diaria, donde cabe señalar que esta actividad espiritual que realiza todas las mañanas, de acuerdo a su calidad de machi, consiste en saludar y entregarse espiritualmente a las fuerzas espirituales superiores del Wenu Mapu, donde se activa una conexión espiritual que permite equilibrar la salud y el entorno natural en su totalidad de acuerdo a nuestra creencia espiritual mapuche. Al momento que nuestro peñi Machi inicia su conexión espiritual, siendo testigo nosotros como compañeros de dormitorio, avanzando él como 15 minutos aproximadamente de la rogativa espiritual, empieza a pedir ayuda, gritando y suplicando para que los fuéramos a escuchar el mensaje, al momento de asistirlo él cae desmayado perdiendo así la capacidad para permanecer en pies, cuando el vuelve a reaccionar nos indica que se trataba de un golpe espiritual que a todo machi lo complicaba antes de entrar en trance y que de acuerdo a la situación en la que nuestro machi se encuentra al estar privado de libertad y no contando con implemento y lawen correspondiente le iba a dificultar aún más, al no tener el contacto con el entorno natural, el rewe y la tierra.

Él nos explica que tomáramos conocimiento de esto y que se trataba de un golpe espiritual en el cual no se sentía fortalecido, en el que explica inmediatamente que de acuerdo al desmayo constante que resistiría, no se le trasladara a un centro de medicina occidental, y que necesitaba urgentemente un trabajo espiritual de machi que debe ser realizado en su casa, en su comunidad con la ayuda de dos machi, y que tomaran conocimiento de esto, tanto sus familiares, como su comunidad en totalidad, y de no ser así, al no realizarse este trabajo espiritual, los constantes desmayos y dolores que el presenta le iba a continuar sucediendo y que esto iba ir afectando cada vez más. Además, nos explica que de acuerdo a los pewma que el recibe se le ha comunicado que es el tiempo de realizarse este tratamiento espiritual junto a su rewe.

Teniendo conocimiento de esto, nosotros como presos mapuches, compañeros de dormitorio, venimos en respaldar la solicitud que nuestro machi ha presentado anteriormente, donde se señala la salida esporádica urgente a su casa con su rewe a realizarse el trabajo espiritual, entendiendo además que este tratamiento espiritual, es de suma urgencia y totalmente necesario para la salud de nuestro peñi, teniendo además conocimiento de acuerdo a nuestra espiritualidad como mapuche y que esta situación nos engloba en conjunto ya que es de suma importancia, ya que estamos en presencia de la salud y la vida de nuestra autoridad espiritual.

Siendo esta nuestra solicitud y tomándose conocimiento de esta situación, esperando comprensión y pronta respuesta de lo anteriormente señalado ya que es de suma importancia, nos despedimos atentamente.

Guido Carihuentro Millaleo

Víctor Marilao Mariqueo

Cristian Paillán Huaiquián”

Fuente: Mapuexpress