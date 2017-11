Derechos Humanos: Justicia rechaza libertad condicional de Álvaro Corbalán y Miguel Krassnoff

La Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó este miércoles la solicitud de libertad de 25 internos del penal de Punta Peuco, que habían postulado al beneficio, entre los que se encuentran el ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán, y el ex brigadier de Ejército y ex agente de la DINA, Miguel Krassnoff.

Según la resolución, difundida por radio Cooperativa, los ex uniformados se mantendrán en la cárcel por tener “insuficiente o inexistente conciencia del delito y del daño ocasionado”, esto, a pesar de cumplir con los requisitos de y tener buena conducta en el penal.

Ante el anuncio, el abogado de Krassnoff, Raúl Meza, declaró a la misma emisora que presentará un recurso de amparo ante el tribunal de alzada, pues a su juicio, se trata de una resolución “arbitraria e ilegal”. Además, insistirá en que se otorgue la libertad condicional a su defendido: “(Acá) se vulnera la garantía judicial de igualdad ante la ley y de dar un tratamiento discriminatorio y arbitrario para los internos de Punta Peuco para la concesión de este beneficio”, dijo el jurista.

La justicia también rechazó la libertad condicional al ex director asistente de la DINA, Raúl Iturriaga Neumann; Miguel Estay Reyno, alias “el Fanta” (Caso Degollados); Pedro Espinoza (Caravana de la Muerte); y Carlos Herrera Jiménez (Caso Tucapel Jiménez), protagonistas de algunos de los casos más horribles y sanguinarios de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar, entre 1973 y 1990.