Detienen a werkén de comunidades que iniciaron recuperación de fundo en Lumaco

En las últimas horas fue detenida la werkén (hoy sería su formalización) de las comunidades mapuche que decidieron recuperar el fundo Pidenco, (Lumaco, región de La Araucanía), Orfelina Alcaman. El terreno estaba bajo control de la forestal Arauco (familia Angelini), aunque sus títulos de dominio no son reconocidos por las comunidades.

A principios de noviembre, la vocera del grupo que inició el proceso de recuperación habló con Telesur y explicó las razones detrás de la toma de un terreno compuesto por miles de hectáreas que aún mantiene plantaciones de pino secas o quemadas.

“Tenemos que tomar los recursos que aquí hay y lo vamos a seguir haciendo. Estamos en proceso de construir casas, tenemos siembras, hacemos chacras y huertos, tenemos animales”, señaló ante la estación televisiva.

En la conversación con el canal de noticias, la werkén dijo estar consciente de que este tipo de acciones desata la represión policial. “Hoy la persecución política es muy gigante. La persecución represiva también. Aquí el Estado nos da con todo”, aseguró.

“En un comienzo, obviamente estábamos conscientes de que al minuto de venir hasta acá, la empresa iba a buscar todas las formas de sacarnos”, dijo y añadió que personal de Carabineros acudió al lugar, pero “tuvimos que bloquear todos los accesos que hay, pero no pudieron ingresar con sus blindadnos, ni micros. Solo vivieron con sus cuerpos y son un fusil en las manos”.

En ese momento, Orfelina Alcaman afirmó no tener “miedo a que ellos vengan y me violenten, porque yo voy a luchar. Cuando tomamos la decisión de venir aquí, dijimos que si tenemos que dar la vida, la vamos a dar”.

La dirigenta mapuche también criticó la decisión del Estado chileno de comprar terrenos a grandes empresas para luego entregarlos a comunidades. “¿Quién le roba a quién? ¿Quién está robando aquí? La recuperación se hace desde la devolución de nuestras tierras, desde que el invasor se vaya. El Estado lo que tiene que hacer es expropiar nuestras tierras y devolverlas, pero no pagarle al empresario. ¿Por que le van a pagar a ellos si no son dueños de estas tierras? Es absurdo, ridículo, asqueroso”, sostuvo.

Al mismo tiempo, reivindicó el camino adoptado por las familias que decidieron iniciar el proceso de recuperación. A su juicio, se trata de “la forma mas digna de lucha, porque no le estoy pidiendo a nadie, ni al Estado, ni a un poder político, que me compren las tierras, ni que me ayuden en este proceso. Yo lo tengo que hacer y hoy me respaldo por una organización mapuche”.

El Ciudadano