Estela de Carlotto y confirmación de identidad de Santiago Maldonado: “Es una muerte desde el Estado y en democracia”

Tras confirmarse que el cuerpo encontrado este martes en el Río Chubut correspondía al de Santiago Maldonado, la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, aseguró que los organismos de derechos humanos acompañarán a la familia del joven “en los pasos de la memoria, la verdad y la justicia”, porque “ahora falta saber quiénes, cuándo, cómo y dónde” mataron al joven de 28 años, que permaneció desaparecido desde el 1 de agosto, cuando la Gendarmería reprimió a la comunidad mapuche del Pu Lof en Cushamen.

“Hay grandes responsabilidades que desde el presidente para abajo tendrán que rendir cuentas a la historia, pero primero a la justicia”, advirtió la titular de Abuelas, quien dijo no esperar ninguna declaración por parte del Ejecutivo. “El presidente no dijo nada hasta ahora, y Bullrich (la ministra de Seguridad) nos dijo en la cara que no iba a aceptar una desaparición forzada y que nunca iba a involucrar a la Gendarmería”, señaló la referente de los derechos humanos en Argentina.

“Qué van a decir, nosotros vamos a tener la palabra”, subrayó Carlotto y confió en que “va a haber justicia” porque “la vamos a exigir, la vamos a perseguir. Está el mundo entero viendo qué paso. Es una muerte desde el Estado y en democracia”. La titular de Abuelas insistió en que a partir de ahora hay que buscar a “los malditos que lo escondieron, lo mataron y lo tiraron” y confió en que “se va a saber todo, se va a condenar todo”. “Yo soy optimista, siempre. Ese optimismo nos permitió encontrar a los nietos”, agregó.

Estela destacó la “muy alta moral” de Sergio Maldonado y Andrea Antico, hermano y cuñada de Santiago, y señaló que ahora que recuperó el cuerpo del joven “podrá hacer el duelo y honrarlo”.

Respecto de la cobertura periodística de una importante porción de los medios comerciales, Estela calificó de “basura y no periodismo” la información que producen y le envió un mensaje a los padres de Santiago: “Tienen que saber que la gente buena los quiere, los admira, los acompaña. Esta otra gente cobija buitres y maldades”.

Carlotto describió a Santiago como “un héroe que por hacer el bien perdió la vida” y la titular de Abuelas calificó de “bestias” a quienes le quitan la vida a los jóvenes luchadores políticos y sociales, al recordar la edad con la que fue detenida y desaparecida su hija Laura y los 30 mil detenidos-desaparecidos de la última dictadura militar.

Publicado en Página 12