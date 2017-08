Los Ángeles: Denuncian hostigamiento policial a líderes ambientales

Fabiola Tapia Foraste es la activista ambiental y joven madre de tres niñas que sufrió un violento allanamiento en su casa de Los Ángeles el pasado viernes 1 de agosto por un supuesto no pago de una multa por comercio callejero informal.

Sin embargo, ella y las organizaciones sociales del territorio saben que el actuar de Carabineros está enfocado en amedrentar a las y los líderes de los diversos frentes de lucha organizada presentes en la región del BíoBío. “La persecución es primera vez que la vivo. Pero hace meses tenía una patrulla en la esquina de mi casa. Por ahí me avisaron que tuviera cuidado porque había un carabinero de civil que me estaba investigando. Preguntaban cómo iban las acciones ligadas al Tratado Transpacífico, porque nosotras hicimos harto activismo en su contra”, declara una angustiada madre, que no cesará su lucha pero que deberá migrar para salvaguardar su integridad y la de su familia.

El Estado te vigila

Fabiola forma parte de la agrupación ‘Newen Kimun’ -la primera organización ambientalista que se formó en Los Angeles-, y del colectivo ‘Una sola lucha’. Gracias a estas asociaciones, conformadas en su mayoría por mujeres, lograron articular un fuerte movimiento social contra los acuerdos bilaterales firmados a a espaldas de la ciudadanía, como el TPP. Gracias a su trabajo social, también supo de la persecución que sufrió otro dirigente de un pueblo cercano a Los Ángeles.

“Hay un líder, Jaime Llanos, presidente de la junta de vecinos, que hace algunos meses también fue detenido desde su casa, con un allanamiento. Se le acusó de tráfico pero nunca se le pudo comprobar. Él igual sufrió la detención y hostigamientos. También es parte de la red de defensa territorial de la cual yo también formo parte”, señala la activista Tapia Foreste.

Si bien un abogado de DD.HH. de Concepción presentará acciones legales a su favor -una denuncia a Carabineros y un recurso de protección para ella- el accionar policial tuvo efectos. “Pretendo, como medida de resguardo, cambiarme de ciudad. No puedo seguir exponiéndome. Pero comenzaré a hacer todas las articulaciones sociales que logré acá, allá también. Este fin de semana me fui a quedar donde una amiga. Mandé a mis hijas a Lanco, el pueblo de dónde provengo, para que estén resguardadas”, lamenta Fabiola.

“Nunca se me mostró un documento ni se me informó del motivo de mi detención. Simplemente, me dijeron había una orden de desalojo y si no abría la puerta, la echarían abajo. Abrí, me interrogaron con preguntas de índole política. Y justo llegaron el día y a la hora en que nos reunimos con el colectivo ‘Una sola lucha’. Media hora antes de pasar al Juzgado, se me informa del motivo y, claramente, no coincidía con la forma de proceder: se me acusa el no pago de una supuesta multa por comercio callejero”, denuncia Fabiola Tapia.

Por ello las organizaciones sociales del país se han declarado en estado de alerta. Como defensora de la semilla, Fabiola participó de las primeras marchas contra Monsanto y contra el TPP además de vincularse con organizaciones animalistas, de lucha por la defensa del agua y los territorios, y a la coordinadora No Más AFP.

“Ni la represión del Estado ni el abuso del poder policial bajarán mis brazos, ni menos acallarán mi voz, así que tiemblen fascistas usurpadores, que este corazón aguerrido se ha levantado y como el ave fénix resurge desde las cenizas nuevamente”, expresó la activista.

Las organizaciones a las que Fabiola adhiere expresaron su rechazo al uso de recursos públicos, por parte de las instituciones policiales y de inteligencia, para la investigación de antecedentes personales de quienes se organizan para promover la conciencia medioambiental. “El Estado chileno vulnera los derechos humanos aún cuando su régimen se jacta de ser democrático”, expusieron en un comunicado difundido a través de diversas plataformas de comunicación.

Gabriel Muñoz