Machi Francisca Linconao apunta a fiscales del caso Luchsinger: “Que no sigan mintiendo estos señores”

Durante esta mañana, se realizó la segunda jornada de réplicas y dúplicas en el juicio por el Caso Luchsinger-Mackay. Desde el Poder Judicial han confirmado que la lectura de veredicto se realizará mañana a las 10 horas, en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco.

Quien tomó la palabra esta mañana fue la machi Francisca Linconao, insistiendo en su inocencia y negando la existencia de una reunión en su casa con otros comuneros para coordinar el ataque incendiario que terminó con la vida de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay en enero de 2013.

“Son falsos, son mentiras, son calumnias que me inventaron por la reunión. Jamás hubo una reunión en mi casa y eso se lo juro ante Dios, porque está escuchando. Soy machi, a mí no me gusta mentir”, aseguró en la audiencia.

“Por esta supuesta reunión que están hablando, tienen encarcelados a once personas, por puras mentiras (…) estuve 9 meses en la cárcel y no debía estar ni un día en la cárcel, porque esto es falso, pura mentira”, reafirmó la autoridad ancestral.

“Necesito mi absolución, mi libertad total y también de todas las personas que están acá, porque se involucraron por la reunión. Nada de reunión, no hay reunión en mi casa”, manifestó.

La machi Linconao también tuvo palabras para la familia Luchsinger. “Era gente conocida, ellos han estado en mi casa, son gente cercana y por qué yo debía meterme en esa cosa. Nunca, ni joven, cuando yo tenia 20 – 25 años no estuve en este problema. Yo no tengo mala conducta. La primera vez en 57 años me involucran con una muerte terrible. Soy inocente”, insistió.

Por otro lado, criticó el actuar de policías y fiscales. “Lo que están diciendo son puras mentiras. La PDI, los carabineros que me pusieron armas en mi casa, yo se lo digo con todas sus letras. A mí no me gusta mentir”, sostuvo.

En tanto, llamó a los fiscales para “que no sigan mintiendo estos señores, porque ellos son autoridades. Tienen que hacerse respetar ellos para que los puedan respetar. No sigamos maltratando, manipulando a los pobres mapuche, que son inocentes y los mandan a la cárcel. Hay mucha gente inocente pagando la condena por mentiras”.

