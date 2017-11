Municipio de Concepción deberá indemnizar a ciclista que sufrió accidente por alcantarilla en mal estado

La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó a la Municipalidad de Concepción a pagar una indemnización de $6.596.870 a una ciclista que sufrió una fuerte caída debido al mal estado de tapa de alcantarillado, hecho ocurrido el 6 de marzo de 2014, en la capital del Biobío.

En fallo unánime, ratificó la responsabilidad del municipio por falta de servicio en el accidente que sufrió Katherine Soledad Oxa Melgarejo.

De acuerdo al fallo del máximo tribunal, “la Municipalidad de Concepción no cumplió con su obligación legal de mantener las vías públicas de la comuna en condiciones de brindar un desplazamiento seguro y expedito a los transeúntes, correspondiéndole comunicar a la entidad pertinente la necesidad de reponer la cubierta de la cámara de aguas lluvias ubicadas en Avenida Paicaví, pero estando igualmente obligada a señalizar su mal estado o inclusive a adoptar medidas de emergencia tendientes a evitar daños a los peatones, lo que no se verificó en la especie”.

La resolución descartó la responsabilidad de la afectada por transitar en bicicleta por una vía no destinada a ese efecto y sin implementos de seguridad. A juicio de la Corte Suprema, esas condiciones “no eran adecuadas para atribuir culpa en aquélla, a lo más, podría incidir en la determinación del quantum de la indemnización, rebaja que tampoco fue solicitada por el Municipio demandado, no obstante lo cual, si bien no se alegó, en el recurso de casación que ahora se analiza, se hizo presente como una nueva alegación que debía ser necesariamente recogida por esta Corte”.

El Ciudadano

Fuente: Poder Judicial