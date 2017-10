Presidente de la Corte Suprema se reunió con familiares de los imputados de la Operación Huracán

Este lunes, el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, se reunió con los familiares de los ocho formalizados en el marco de la Operación Huracán, quienes actualmente se encuentran en libertad.

Según consigna radio Cooperativa, los familiares de los imputados habían solicitado esta reunión antes que la justicia dejara en libertad a los comuneros. Sin embargo, igual decidieron reunirse con Dolmestch para plantear sus críticas a la forma en la que se ha actuado por parte del Gobierno, de Carabineros y también la Fiscalía, en este caso.

“Pedimos esta audiencia como familiares de los imputados por el caso Huracán debido a la preocupación en cuanto a las irregularidades del proceso”, dijo Ilwen Hernández, esposa del machi Fidel Tranamil, añadiendo que “también venimos a denunciar la violencia excesiva que se usó de parte de la Policía, los abusos se poder de la Fiscalía de Alta Complejidad de Temuco, del montaje que existe hacia personas que solamente se vinculan por el hecho de apoyar y que su discurso sea a favor de la causa mapuche”, expresó la mujer, citada por la emisora.

En tanto, el juez señaló al portal Soy Chile que “(ellos) me pidieron por escrito una audiencia (…) querían plantear el problema de la detención de sus familiares. Eso quedó en la agenda, no se cambió, porque ellos no renunciaron a la audiencia (…) Esto (la reunión) no es ninguna señal. Esta petición es anterior y yo accedo, a quien me pide audiencia, accedo (…). Las puertas están abiertas”, declaró Hugo Dolmestch.