(Video) Ex miembro de la Fach acusa agresión de carabineros en mall capitalino y cuartel móvil

A través de un video registrado por un testigo, Rosamel Llantén Esnida ha denunciado una agresión de parte de funcionarios de Carabineros ocurrida la tarde del pasado 17 de septiembre en el mall Los Dominicos en la comuna de Las Condes, que lo dejó con traumatismos múltiples en la cabeza.

De acuerdo a su relato, el hecho se produjo tras un conflicto que tuvo su esposa en una peluquería del recinto comercial, a quien dos policías intentaron arrestar tras negarse la mujer a pagar una cuenta por un servicio que -a su juicio- resultó deficiente y que se habría traducido en un cobro considerado por ella como abusivo.

Al ver que carabineros estaba esposando a su pareja, Llantén decide obviar las quejas frente a lo realizado por la peluquería y cancelar la suma que ascendía a alrededor de 70 mil pesos. El denunciante plantea que ante esto los policías optan por no arrestar a la mujer, sin embargo, se produce un altercado cuando él cuestiona a un sargento de apellido García por -explica- haberle gritado. “Tenías que puro pagar, sinvergüenza”, asegura que le espetó el policía. Luego, continúa Llantén, “el sargento cae en un estado de descontrol y me indica que me detiene por ‘amenazas a Carabineros'”. Opone resistencia, ante lo cual el uniformado -dice- saca su bastón retráctil, poniéndolo sobre su cuello, para luego golpearlo en la cabeza, cayendo al suelo, como se puede observar en el registro difundido.

Rosamel Llantén agrega que lo llevan arrastrándose hasta el retén móvil, lugar donde -asegura- “el sargento golpea en forma reiterada con su calzado mi cabeza en no menos de ocho oportunidades, además de los insultos de grueso calibre, sacando la madre e indicando que por mi culpa se iría tarde del turno, y que por culpa de sinvergüenzas como yo, ‘él estaba aburrido en la institución'”.

El denunciante describe que quedó “mareado con los golpes y casi semi inconsciente, sangrando profusamente” y que al interior del cuartel móvil había no menos de cuatro efectivos policiales, pero que ninguno de ellos habría intervenido para detener las agresiones.

Luego de eso es trasladado a la Comisaría de Los Dominicos, donde dice que habrían continuado los insultos y amenazas, agregando que es obligado a firmar un documento en el que se señalaba que habían sido leídos sus derechos, lo que -asegura- “nunca ocurrió”. Una situación que se calmaría solo con la llegada de otro funcionario policial a cargo del siguiente turno.

“Traumatismos múltiples de la cabeza y traumatismos superficiales múltiples de la cabeza”, fue el diagnóstico recibido en el hospital de la Fach, donde le extendieron una licencia médica por 7 días y le recetaron medicamentos. Sin embargo, fue nuevamente trasladado a la Comisaría de Los Dominicos e ingresado a una celda, para al siguiente día ser llevado a audiencia de control de detención en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Allí fue formalizado por “ocultar identidad en control preventivo” y “amenazas a carabineros”, y se le decretó una orden de no acercarse a la mencionada comisaría por el período de un año.

Compartimos acá el registro de la agresión que Rosamel Llantén denuncia al interior del mall Los Dominicos.

El Ciudadano