Vocera de machi Linconao en la antesala del veredicto por caso Luchsinger: “Estamos esperando la absolución de todos los involucrados”

HOY TERMINÓ DE CAER EL MONTAJE LUCHSINGER MACKAYAunque el video que ha mostrado el medio Araucanía on line no está completo se puede apreciar perfectamente lo que el defensor de la machi Francisca abogado y jefe de la defensoría Renato Gonzales explica en las declaraciones al término de la jornada de hoy.Minuto 6:18 entra un policía de civil a la ruca de la machi polera verde y mochila, luego le sigue otro policía de civil polera celeste quien cierra la puerta de la ruca dejando al primer policía al interior fuera de la vista de las tres mujeres que se encontraban en ese momento en la casa ; la machi Francisca, su hermana Juana Linconao y su hija Carmen Linconao, lo que en esta versión editada del video no muestra son los segundos posteriores en donde el policía no permite que ingrese la machi ni otra persona a la ruca, pues obviamente el que ingresa con mochila fue quien sembró las pruebas que extrañamente solo aparecen en ese lugar, pruebas que luego muestran otros policías no los de civil que ingresan primero. Las pruebas que muestran son un arma hechiza, una mochila, pasamontaña, panfletos y municiones que “curiosamente” no fueron periciados, obviamente porque no tenían ninguna huella ni rastro de la machi ni de otro de los imputados.Esta es la forma en la que carabineros hace su “trabajo sucio”.ESTE ES PARTE DEL MONTAJE QUE EL DÍA DE HOY SE VINO ABAJO, LAS IMÁGENES HABLAN POR SÍ SOLAS!!LA CORRUPCIÓN DE LA PDI Y CARABINEROS DE CHILE NO TIENE LIMITES!!! LA IMPUNIDAD Y CORRUPCIÓN DEL ESTADO ES LA LEY EN WALLMAPU!!

