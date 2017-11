Más de 20.000 personas, entre integrantes de organizaciones campesinas, mineras, profesionales, mujeres y juventudes de los 40 municipios del departamento de Potosí, salieron a la calle a respaldar la repostulación del presidente Evo Morales para los comicios de 2019.

Según consigna el portal América XXI, media docena de oradores, en representación de varias organizaciones políticas y sociales, expresaron su adhesión y apoyo a la repostulación del mandatario, en una concentración que se extendió hasta pasado el mediodía de este lunes.

Al respecto, el dirigente de la Federación de Campesinos del Sur, Cesar Mayorga, afirmó que “estamos para afirmar que nuestro único líder nacional e internacional tiene que volver a ser presidente para que se cumpla nuestra agenda 2025”.

Por su parte, el representante de los campesinos del municipio de Villazón, Gregorio Alvarado, señaló que “estamos unidos y de pie para que este proceso de cambio siga adelante, diremos a nuestros hermanos que el presidente en 11 años ha logrado algo que muchos no han hecho, esa demostración quiere decir que nuestro hermano Evo Morales tiene la capacidad de quedarse porque otros en 500 años y con dictaduras no hicieron nada”, expresó el dirigente.

Estudiantes, mujeres campesinas, sectores de trabajadores, gremiales y ciudadanos recorrieron las principales calles de la ciudad de Potosí, llevando banderas de Bolivia, del departamento y del partido de Gobierno, pidiendo al jefe de Estado que continúe con el proceso de cambio y cumpla con la denominada Agenda Patriótica 2025.

Esta Agenda promueve pilares como la erradicación de la extrema pobreza; la socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para vivir bien; salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integro; soberanía científica y tecnológica con identidad propia; soberanía comunitaria financiera, sin servilismo al capitalismo financiero y soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista.

También promueve soberanía sobre los recursos naturales, con nacionalización, industrialización y comercialización en armonía y equilibrio con la Madre Tierra; soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse para el vivir bien; soberanía ambiental con desarrollo integral respetando los derechos de la Madre Tierra; integración complementaria de los pueblos con soberanía; soberanía de la transparencia en la gestión pública bajo los principios de no mentir, no robar y no ser flojo; disfrute y felicidad plena de fiestas (cultura) y el medio ambiente, y reencuentro soberano con el mar.