Brasil: Lula afirmó que “no va a morir antes de volver a ser presidente”

El ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva reafirmó su inocencia y dijo que no va a morir antes de volver a ser presidente de Brasil. El discurso fue hecho durante su participación en el Acta por la Reconstrucción del Estado Democrático de Derecho, en la Facultad Nacional de Derecho de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), el pasado viernes (11). La fecha fue elegida por ser la conmemoración de la creación de los cursos jurídicos en Brasil.

En su discurso, Lula afirmó ser víctima de persecución e hizo críticas al juez Sérgio Moro. “Ellos decidieron que el PT es una organización criminal e identificaron a Lula como su principal líder. Por eso, me quieren agarrar de cualquier manera, pero aún no han probado nada. ¿Qué derecho tiene un juez y el Ministerio Público de contar una mentira diciendo que robo? “, Cuestionó.

Lula también afirmó que cuando vuelva a la presidencia va a trabajar por la democratización de los medios de comunicación. “Ese fue nuestro mayor error. En los últimos meses, tengo más de 20 horas de periódico nacional, sin contar los otros periódicos y revistas. Todos ellos colocan a Lula como enemigo ‘número uno’ de la humanidad. A través de los medios ellos manipulan la opinión pública y ese es un crimen muy grave contra el proceso democrático”, dijo.

En el acto, la presidenta electa Dilma Rousseff dijo que la persecución al ex presidente es otra etapa del golpe de Estado instaurado en Brasil desde su impeachment, en agosto del año pasado. “Primero me alejaron, y ahora quieren minar la candidatura del mayor representante del pueblo brasileño, el presidente Lula. Pero estoy seguro de que todo lo que está sucediendo se da por nuestros aciertos y no por nuestros errores.

“Estamos siendo juzgados por esa elite que no acepta las pequeñas ganancias que la población más pobre ha tenido en los últimos años”, afirmó. Al final del discurso, Dilma recibió una lluvia de rosas rojas del público.