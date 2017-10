Ecuador: embajador argentino realiza polémicos dichos y lo acusan de discriminación

El Gobierno ecuatoriano, a través de la Cancillería, condenó las expresiones “ofensivas” de Luis Alfredo Juez, embajador de Argentina en Ecuador, y emitió la respectiva nota de protesta.

Los comentarios de Juez se produjeron el pasado 22 de octubre, en una entrevista radial en un medio argentino, al ser consultado sobre sus actividades durante las elecciones legislativas en su país.

Según el audio difundido, el embajador señala: “Estaba desde las 07:45 de la escuela San José y vos sabés que así yo no me instalo. Llegué hace media hora me pegué una ducha, me puse un saco y una camisa porque no quería estar con la ropa de esta mañana, van a decir que soy un mugriento y agarré hábitos ecuatorianos”.

Escucha el audio a continuación:

La viceministra de Relaciones Exteriores, Integración Política y Cooperación Internacional, subrogante, Lourdes Puma, convocó al encargado de negocios a.i. de Argentina, Carlos Catella, debido a la ausencia de su titular, a quien expresó su “enfático rechazo y disgusto” del Gobierno de Ecuador por las aseveraciones emitidas a la prensa argentina por Juez.

Estas declaraciones “ofenden la dignidad del pueblo ecuatoriano y contradicen el respeto y la amistad que deben regir las relaciones entre los dos países”, recalca el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“La Cancillería del Ecuador encuentra inaceptable que un representante del más alto nivel de un Estado se refiera, una vez más, de manera ofensiva a los ciudadanos del país que le ha recibido con consideración y amistad y en donde su actividad debe estar guiada hacia el fortalecimiento de los lazos políticos, económicos y de cooperación, y no a agraviar reiteradamente a los ecuatorianos”, añade.

Agrega que el embajador del Ecuador en Buenos Aires fue instruido a entregar similar nota de protesta ante la Cancillería argentina.

Por su parte, Luis Juez emitió una escueta justificación vía Twitter:

Solamente con mala fe y una malicia infinita se puede descontextualizar mis dichos intentando hacerme quedar mal con un pueblo al que amo. — Luis Alfredo Juez (@ljuez_Ecuador) October 24, 2017

Con información de El Telégrafo