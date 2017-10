Ecuador: vicepresidente sigue preso y denuncia persecución del gobierno de Lenín Moreno

El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, fue detenido el lunes 2 de octubre por orden del juez Miguel Jurado, quien lo acusa de asociación ilícita en el marco del caso Odebrecht.

Previamente, el 3 de agosto, el presidente Lenín Moreno le había retirado sus funciones profundizando la crisis en el oficialismo. Un sector de Alianza PAIS denuncia que se trata de una persecución política contra uno de los principales aliados del expresidente Rafael Correa. El pasado 4 de octubre, Moreno designó como vicepresidenta encargada a María Alejandra Vicuña, tal como informa Nodal.

Glas, ante la pregunta de la periodista de CNN en Español durante el día de ayer, de si se siente perseguido por el actual Gobierno, dijo: “Indudablemente dentro del Gobierno, no estoy acusando al presidente de la República (Lenín Moreno), pero hay actores que me quieren fuera de la Vicepresidencia”.

El vicepresidente sin funciones, acusado del presunto delito de asociación ilícita por el caso Odebrecht Ecuador y detenido en la Cárcel 4 de Quito, insistió en que hay claras herramientas de persecusión, la cual la tiene calculada. Afirma que alrededor de 3.000 noticias mensuales de medios de comunicación son en su contra.

“Yo fui sujeto de persecución, de seguimiento extrajudicial y tengo pruebas de ello, cuando yo escriba un libro, cuando todo esto termine, lo voy a publicar, tengo los nombres, las fotografías, cómo me seguían a mí y a mis familiares desde el 25 de mayo (de 2017)”, contó.

El pasado 15 de octubre, los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) negaron el recurso de habeas corpus al segundo mandatario. El 18 se presentó una apelación al recurso de habeas corpus que le fue negado y realizó el pago de la caución dentro del trámite de recusación contra el juez Miguel Jurado, quien lleva ese proceso.

Glas, durante la entrevista, se defendió una vez más y dijo que fue un “acto carente de validez jurídica de haberme traído a prisión y cambiarme las medidas cautelares sin sustento legal”.

Ante la interrogante de CNN si volvería a estar a cargo de los Sectores Estratégicos en una nueva administración con el expresidente Rafael Correa al costo político que sea, contestó: “Yo creo que no, yo ya le prometí a mi familia retirarme de la política, lo había hecho, yo no quería ser candidato en este periodo, fue un insistente pedido del presidente Lenín Moreno que me dijo que no aceptaba un ‘No’ por respuesta… Lo tengo muy grabado en mi mente”.

Glas se mostró agradeció por la lealtad de Rafael Correa, quien se encuentra viviendo en Bélgica, del cual afirma haber recibido un par de llamadas para expresar su apoyo.

Con información de El Universo