La vocera del Departamento de Estado de EE.UU., Heather Nauert, difundió este miércoles un comunicado en el que se insta al presidente de Bolivia, Evo Morales, a abandonar la idea de ser postulado para un cuarto mandato presidencial consecutivo, con mira a las elecciones que el país altiplánico celebrará en 2019.

“Estados Unidos está profundamente preocupado por el veredicto dictado el 28 de noviembre por el Tribunal Constitucional de Bolivia, al declarar como inaplicables las provisiones de la Constitución de ese país que prohíben a los funcionarios electos, incluido el presidente, servir más de dos mandatos consecutivos”, reza el comunicado de Nauert.

Asimismo, la vocera sostiene que el fallo de dicho tribunal “menosprecia la voluntad del pueblo boliviano, que fue confirmada” en los referendos de 2009 y 2016.

En este sentido, asegura en el documento que “Estados Unidos los apoya e insta al actual Gobierno boliviano a respetar el resultado de esos referendos”.

US is deeply concerned by the Nov. 28 ruling of the Constitutional Tribunal of #Bolivia to declare inapplicable provisions of the country’s constitution that prohibit elected officials, including the President, from serving more than two consecutive terms. https://t.co/m6rYS02j00

— Heather Nauert (@statedeptspox) November 30, 2017