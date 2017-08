Gobierno argentino se defiende ante acusaciones por presunto fraude electoral

El Gobierno argentino afirmó este martes que no hubo especulación en el recuento de votos de las elecciones primarias celebradas el domingo en el país, pese a las acusaciones de fraude que sostiene la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

“Fueron elecciones muy transparentes”, aseguró el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, durante una rueda de prensa. Según el ministro, los telegramas con los votos de cada mesa electoral “se fueron cargando en la medida que fueron llegando”. Asimismo, el titular de la cartera de Interior enfatizó que el escrutinio provisorio realizado hasta ahora “no tiene validez legal”, y que habrá que esperar al recuento de votos que realizará la justicia electoral para conocer los resultados definitivos.

Consultado sobre por qué el conteo de sufragios se detuvo al llegar al 95,6 por ciento, el ministro respondió que no tenían “más telegramas válidos para cargar”. Sin embargo, el ministro Frigerio hizo mención a una serie de irregularidades presentadas durante los comicios que impiden el escrutinio del 100 por ciento de los votos, como algunos telegramas ilegibles, aquellos que llegan con “errores de confección” y los fallos de las autoridades de mesa que “en lugar de dar el telegrama al Correo, lo metieron en la urna”.

Estas declaraciones vienen como respuesta a la acusación de fraude electoral, presentada por Cristina Fernández. Una vez presentados los primeros resultados, tanto la exmandataria como el candidato oficialista, Esteban Bullrich, quedaron en un empate técnico virtual en la provincia de Buenos Aires.

Fernández aseguró que el pueblo argentino no está de acuerdo con el ajuste del Gobierno de Mauricio Macri y “su plebiscito” y apeló a “todos los ciudadanos y ciudadanas que no están de acuerdo con el ajuste insensible, a unir esfuerzos y voluntades para poner un límite al Gobierno de Macri”.

“El Gobierno planteó un plebiscito sobre el ajuste y lo perdió: dos de cada tres argentinos le dijeron que no. Que así no se puede seguir y el domingo por la noche vivimos un hecho de manipulación política pero no pararemos hasta que se cuenten todos los votos porque sabemos que hemos ganado”, expresó la mandataria.

“Podrán retrasar la carga de datos, podrán manipular de manera chicanera y tramposa la realidad, podrán alargar este escándalo 20 días más hasta el resultado definitivo, querrán crear una realidad paralela en los medios pero la democracia argentina es más fuerte que su manipulación y arrogancia”, concluyó Fernández, en un mensaje enviado a la ciudadanía tras el acto electoral.

Telesur