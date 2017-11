“Paradise Papers”: Juan Manuel Santos y un ministro argentino cercano a Macri en la mira

El caso de Juan Manuel Santos

En la prensa mundial acaba de registrarse un nuevo escándalo de filtraciones. Se trata de los Paradise Papers, una investigación de la ICIJ con decenas de periódicos alrededor del mundo, que devela teras de documentos y registros de sociedades en paraísos fiscales en el Caribe, el medio oriente y Asia. Se trata de la información de dos firmas de abogados Appleby, fundada en Bermudas, y Asiaciti Trust, en Singapur, encargadas de manejar operaciones en 19 países.

En el marco de esas revelaciones, numerosos personajes de la élite mundial han aparecido: la Reina Isabel, Madonna, Bono y el yerno de Donald Trump, aparecen entre 127 personalidades con sociedades en esos países. De Colombia, quien más ha llamado la atención es el presidente Juan Manuel Santos. Su nombre ha sido resaltado por medios internacionales dentro de ese largo listado.

Según El Mundo de España, el presidente colombiano “en concreto, aparece hasta el año 2001 -por entonces era ministro de Hacienda- como director de Global Tuition & Education Insurance Corporation, una sociedad aseguradora exenta de carga fiscal. Después, el cargo quedó en manos, entre otros, de la familia de César Gaviria, ex presidente de Colombia”.

El diario señala que en los documentos también sale a la luz otra compañía aseguradora de ese país del Caribe, Nova Holding Company Limited. “Ambas sociedades de Barbados son accionistas mayoritarias de Global Education Group Colombia S.A., una compañía tradicional que financia gastos educativos de colombianos en el exterior. Santos fue miembro de la junta directiva Global Education Group Colombia en 1998”.

La alianza periodística entre El Espectador y Connectas le envió un cuestionario a Santos sobre su relación con ambas sociedades. En su respuesta, el presidente dijo que su aparición en 2001 obedece a “que se demoraron en registrar oficialmente los cambios” pues para esa fecha él ya no era miembro de esa compañía. Santos aseguró que “me invitaron a ser parte de la junta de Global Education y participé hasta antes de asumir como ministro de Hacienda en el gobierno de Andrés Pastrana. Desconozco por qué aparezco como miembro de la junta (en ese año)”.

El presidente colombiano agrega en la sociedad Global Tuiton le “ofrecieron una participación minoritaria a la cual renuncié en 2000. Nunca invertí un solo peso y nunca fui socio de esa compañía. En dicha iniciativa también participaron algunos amigos conocidos colombianos y norteamericanos como Gabriel Silva, Morris Busby (exembajador norteamericano en Colombia) y Luis Guinot”.

El Espectador también publica la respuesta de Santos sobre si existieron pagos por parte de esa empresa. Al respecto, el primer mandatario asegura que “no hubo lugar a remuneración alguna, pues no se contemplaba para los miembros de la junta, razón por la cual tampoco hubo lugar a declarar”.

Global Education, la sociedad que aparece mencionada, es una empresa líder muy conocida entre centenares de padres de familia. La firma permite comprar un seguro para los hijos menores de manera que estos cuando crezcan tengan ya el pago de la universidad asegurado.

Nicolás Caputo, Ministro de Finanzas argentino y hombre cercano a Macri

El ministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, Luis Caputo, aparece comprometido en los Paradise Pappers, un informe periodístico internacional de similares características a los Panamá Pappers.

El ministro argentino, primo de Nicolás Caputo, “el hermano de la vida” de Macri según las propias palabras del presidente aparece mencionado por ser el administrador de Noctua Partners, una gerenciadora de fondos de inversión en Miami con ramificaciones en Delaware y las islas Caimán, dos jurisdicciones en las que rigen el secreto y las ventajas fiscales, informó el diario La Nación, cuatro de cuyos periodistas integraron el equipo de la ICIJ que realizó la investigación. Noctua estaba vinculada con Axis, una sociedad gerente de fondos de inversión radicada en la Argentina.

“No hay ningún conflicto de interés, hoy no tengo nada que ver ni con Axis ni con Noctua; la primera vez que traté con fondos buitres fue como funcionario, ningún fondo que haya litigado contra la Argentina estuvo vinculado a Noctua, no lo creo; si fuera así, me trago este teléfono”, dijo Caputo a La Nación.

Con información de Semana (Colombia) y Tiempo Argentino