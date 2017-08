Paraguay: crece la tensión entre el Gobierno y los campesinos

Miembros de la Coordinadora Nacional Intersectorial de campesinos de Paraguay se reunieron este jueves con representantes parlamentarios y del Ejecutivo del país sudamericano, pero no llegaron a un acuerdo.

“Tras escuchar la propuesta del Ejecutivo nos ratificamos en rechazar el veto lo más rápido posible. Una vez que se rechace el veto vamos a escuchar la propuesta del Ejecutivo”, dijo uno de los representantes del sector a los medios, en relación al veto presidencial que realizó el presidente paraguayo a una ley impulsada por los campesinos en el Congreso.

Respecto a las declaraciones del presidente paraguayos, Horacio Cartes, sobre la responsabilidad del Frente Guasu -partido del expresidente Fernando Lugo- en las marchas del campesinado, se reafirmó que esto no es así.

“Aclaramos que no somos del Frente Guasu, no respondemos a un sector partidario. No vamos a defraudar la esperanza de los campesinos. Agradecemos la solidaridad a las personas que no apoyan”, sentenció Jorge Galeano, líder del Movimiento Agrario Popular (MAP). El dirigente campesino dijo que luego de la reunión se retomarán las movilizaciones.

Lugo, presidente del Congreso paraguayo, dijo que durante la reunión que tuvieron con los ministros hay un nuevo capítulo que es la promulgación del proyecto de Emergencia Nacional. “La segunda propuesta será considerada por algunos y otros hablaron de que no tiene sentido. Vamos a buscar una alternativa. Yo no tengo aún el pedido de convocar a una extraordinaria pero si me llega a convocar. Seguramente vamos a estudiar lo que propuso el Gobierno”, dijo.

El ministro de Hacienda de Paraguay, Juan Carlos Baruja, dijo que en la reunión se informó la propuesta del Ejecutivo y el proyecto de Ley para modificar la normativa de Rehabilitación Financiera, que tiene efectos a corto, mediano y largo plazo. Indicó que esperan que se resuelva el veto en el parlamento para poder seguir las reuniones y trabajar en la solución..

Por último, y tal como informa Última Hora, en medio de la crisis con el sector campesino, el Poder Ejecutivo lanzó este martes una nueva propuesta para que puedan obtener nuevos créditos a pesar de que estén en mora con la banca privada y que los préstamos refinanciados serían a 10 años de plazo, con dos años de gracia y una tasa subsidiada del 8 por ciento.