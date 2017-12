El plástico, que a menudo es producido a partir de combustibles fósiles que generan dióxido de carbono, ha dominado nuestras tiendas, hogares y vertederos durante las últimas décadas. Para amortiguar un poco este impacto, dos diseñadores holandeses proponen una alternativa ecológica que tiene como materia prima a las algas. Como informa Mental Floss, Eric Klarenbeek y Maartje Dros desarrollaron un biopolímero derivado de algas que algún día podría reemplazar al plástico derivado del petróleo.

La pareja desarrolló el material después de estudiar algas en varias instituciones en los Países Bajos durante tres años. Después de ese período fundaron un laboratorio abierto de investigación y producción de algas en la Fundación Luma en Arles, Francia.

