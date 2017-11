El último macho de ‘rinoceronte blanco del norte’ se vuelve viral como parte de la campaña por lograr su reproducción

“¿Quieres saber cómo se ve la extinción?” pregunta Daniel Schneider. “Este es el último macho de rinoceronte blanco del norte. El último. No hay más”. Así se lee en el tweet de Daniel Schneider, “biólogo, buzo, viajero, observador, humanista, activista”, según su propia biografía en Twitter. Schneider publicó el lunes la foto de Sudán, el rinoceronte. Desde entonces ha acumulado más de 40.000 ‘me gusta’ y más o menos la misma cantidad de retweets.

Want to know what extinction looks like? This is the last male Northern White Rhino. The Last. Nevermore pic.twitter.com/o4obIQUpaR

— Daniel Schneider (@BiologistDan) November 6, 2017