“La marcha fue como una gran colmena en que nos unimos”

Este miércoles 16 de agosto se llevó a cabo una multitudinaria marcha de apicultores que se dirigió por el centro de Valparaíso hasta el Congreso para exigir que la nueva ley apícola contemple la protección y el fomento al oficio, además de restringir el uso de agrotóxicos.

“La movilización nacional fue un éxito. Viajó gente del sur , del interior de la V región, desde Santiago, entonces es positivo demostrar que unidos se pueden lograr cosas y sobretodo, la capacidad de dialogar con todos los sectores que estén involucrados en el tema, Porque no son sólo los apicultores sino también los agricultores, el Ministerio de Salud, el Servicio Agrícola y Ganadero. Hay muchos aspectos que se deben trabajar en la futura ley”, señaló Pía Castro, presidenta de la red apícola de Casablanca

Alegría y satisfacción

Gracias a la masividad de la movilización, la acogida al interior del Congreso fue unánime. Parlamentarios de distintas bancadas -y de ambas Cámaras- se acercaron a los representantes apícolas para dilucidar cómo trabajar en la futura ley, llegando incluso a sellar algunos compromisos.

“Se llegó al acuerdo de hacer un seminario, junto con los apicultores, donde podamos como gremio decir nuestras apreciaciones acerca de la ley y cuáles son las cosas importantes que necesitamos. SI bien no hay ningún marco legal al cual acogernos mientras estamos en las discusiones del proyecto, la actual ley que se estaba discutiendo no nos representa, por eso le dijimos que no y se detuvo su tramitación”, señaló la presidenta de la red apícola de Casablanca.

Sumado a la desprotección de los apicultores, la gota que rebasó el vaso fue fue la muerte de 100 colmenas de una apicultora producto de la aplicación de agrotóxicos en la cercanías. “La apicultura forma parte de la agricultura familiar campesina. Entonces, cuando a un apicultor le sucede algo así, pierde toda su producción y el sustento de su familia queda en nada. Dijimos esto no puede quedar así y, la verdad, fue una unión de muchas organizaciones y también de apicultores particulares que quisieron estar presentes, al final la marcha fue como una gran colmena en que nos unimos”, señaló Pía Castro.

Si bien algunas agrupaciones ya habían sido convidadas al debate legislativo desde abril de este año -donde se presentó una indicación sustitutiva desde el Ejecutivo frente al refundido de dos mociones parlamentarias-, la voluntad de los legisladores se expresó en las figuras de Víctor Pérez, Carolina Goic, Lily Pérez, José García Ruminot, Eugenio Tuma y Andrés Zaldívar, en el Senado. Mientras, en la cámara baja se acercaron Alejandra Sepúlveda y Jorge Sabag.

Para los organizadores de la marcha, ahora sólo falta la voluntad presidencial para avanzar en la legislación. “Esperamos que la Comisión de Agricultura oficie al Ejecutivo para hacerlo parte de este proyecto”, señaló la representante de los trabajadores apícolas de Casablanca.

Gabriel Muñoz