Rechazan solicitud de extracción de huemules desde la región de Aysén

El Comité Nacional pro Defensa de la Fauna y Flora, CODEFF, adhiere a esta declaración conjunta de organizaciones sociales, ambientales y académicas, en rechazo a la solicitud de Fundación Huilo Huilo de extraer de su hábitat a dos huemules hembras desde la comuna de Villa O’Higgins.

En la edición de octubre de este año de la Revista Abordo de LATAM, se informa que el ministro de Medio Ambiente, comprometió la entrega de una pareja de huemules para ser destinados al Centro de Reproducción del Huemul de Fundación Huilo Huilo, ubicado en la Región de Los Ríos. Esto, en concordancia con la reciente carta enviada por esta organización al Concejo Municipal de la comuna de O’Higgins, Región de Aysén, solicitando su colaboración para proceder a la relocalización de, al menos, dos hembras de dicho territorio bajo el paraguas del desactualizado Plan Nacional de Conservación del Huemul del 2007.

Ante esto, las organizaciones abajo firmante queremos manifestar lo siguiente: El huemul (Hippocamelus bisulcus) es una especie en peligro de extinción, de acuerdo al Reglamento de Clasificación de Especies del Ministerio de Medio Ambiente y la cual no supera, de acuerdo al conocimiento actual, los 2.000 ejemplares distribuidos entre Argentina y Chile. En este sentido, los mayores antecedentes sobre potenciales poblaciones donantes solo se han generado en Áreas Bajo Protección Oficial y/o Áreas Silvestres Protegidas del Estado ubicadas en la Patagonia.

Creemos recomendable que la autoridad ambiental solicite un Estudio de Impacto Ambiental para la extracción con fines de conservación de especies en peligro, como es el caso del huemul, animal símbolo de la Patagonia Aysén. Más aún en este caso, donde es el propio Ministro de Medio Ambiente quien ofrece la donación.

El mencionado estudio, debiera contener información esencial donde se pretenden capturar los huemules con fines de conocer el estado de conservación y su viabilidad poblacional en el sitio de captura de dos hembras en estado reproductivo, así como también el programa a seguir con los huemules capturados y el monitoreo a largo plazo de la población donante. Todo esto considerando medidas de seguimiento, mitigación, educación y/o compensación vinculantes; así como actividades específicas destinadas a la mitigación de amenazas en el sitio potencial de recepción, tal como caza ilegal o presencia de perros asilvestrados.

Es fundamental que la evaluación ambiental de este proyecto privado tuviese una amplia participación ciudadana, en particular de la comunidad local y las distintas organizaciones regionales que trabajan actualmente por la recuperación del huemul en la Región de Aysén. Y especialmente que cuente con la revisión de expertos en materias de conservación y en la especie, provenientes del mundo científico.

Recordamos que una iniciativa similar a esta fue presentada en el pasado al Comité Ejecutivo del Plan Nacional de Conservación del Huemul, la cual fue revisada por expertos y justamente, entre los antecedentes para su potencial autorización, se consideraron ciertas garantías tanto para la población “donante” como para la “receptora”.

Los abajo firmantes adscriben al objetivo de repoblar la especie huemul hasta su distribución ancestral, no obstante esto no puede hacerse sin información de primera línea con el fin de asegurar que los potenciales impactos negativos e irreversibles que supone la extracción de dos hembras estén adecuadamente ponderados y se cuente con efectivas medidas de mitigación/compensación.

Junto a lo anterior, hoy es central que la información fluya de manera anticipada entre todos quienes trabajamos por proteger los ecosistemas patagónicos, cosa que al menos en este caso no está ocurriendo y no nos gustaría enterarnos por la prensa de tal eventual medida, o cuando los pobladores locales vean que helicópteros se llevan los huemules de sus territorios, como ya ocurrió en años anteriores en Aysén.

En relación al Plan Nacional de Conservación del Huemul, esperamos que prontamente se evalúe y desarrolle un nuevo plan actualizado, consensuado y diseñado entre todos los actores interesados, de acuerdo a la normativa que el Ministerio de Medio Ambiente está promoviendo para las especies amenazadas. Es decir, resulta necesario contar con un Plan de Recuperación, Conservación y Gestión del Huemul (Plan RECOGE) para los próximos años y con el financiamiento necesario para su implementación efectiva; así como una reactivación del Comité Ejecutivo Nacional del Plan, considerando la participación de expertos que pueda evaluar una adecuada implementación del mismo.

Finalmente, instamos a la Municipalidad de O’Higgins a denegar la autorización para la captura de estos especímenes en su territorio, mientras no se realicen los estudios ambientales solicitados. Junto con ello, se actúe acorde con el compromiso que ha mostrado el Municipio en el pasado, y que está alineada con el sentimiento bien instalado en toda la Región de Aysén, sobre el cuidado in situ del huemul, emblema no sólo del país, sino de Patagonia toda.

AUMEN ONG

CODEFF

WCS – Chile

Obispo de Aysén

Agrupación Cultural y Ambiental Río Pascua de Villa O’Higgins

Agrupación de Turismo Sustentable de Cochrane

Programa de Investigación Aplicada en Fauna Silvestre. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Austral de Chile

Programa de Biodiversidad y Conservación. Facultad de Ciencias. Universidad Austral de Chile

El Ciudadano