Benito Baranda y cura Montes se desmarcan de video que llama a perdonar a violadores de DDHH

El presidente de América Solidaria Internacional, Benito Baranda, y el ex rector de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando Montes, denunciaron irregularidades en relación al uso de su imagen para un video que llama a perdonar a los condenados por violaciones a los derechos humanos.

«Veo que aparezco impulsando un llamado a perdonar a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos. No apoyo esta campaña y me siento engañado y usada mi imagen para fines que no comparto», afirmó Baranda en una declaración pública.

El ex director social del Hogar de Cristo relató que a fines de agosto fue invitado a formar parte de una campaña que buscaba «generar conciencia para lograr beneficios para los presos mayores de 75 años que están en las cárceles de Chile con enfermedades terminales y para que puedan ir a terminar sus vidas a sus hogares con sus familias».

«Mi respuesta frente a eso fue que participaría en la medida que el mensaje estuviera concentrado en las personas mayores de 75 años con enfermedades terminales, que hayan cumplido un largo período de condena en cárceles y que, en su condición de desahuciados, pudieran morir junto a su familia», cuenta el activista en su declaración.

Mientras que el sacerdote aseguró en radio ADN que recibió una invitación similar a la de Benito Baranda, sin conocer más detalles. Además, Montes acusó que sus declaraciones fueron expresados en una ocasión distinta y no para el registro en el que aparece diciendo «Pide perdón, arrepiéntete, te aconsejo que perdones».

«Anoche me enteré que estaba ese video, donde tomaron cosas que no tengo idea dónde las dije”», afirmó.

