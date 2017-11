Elecciones: aterriza en Chile iniciativa internacional que revelará si partidos políticos usan propaganda oculta en redes sociales

Una herramienta que irrumpió en las redes sociales para los comicios de Inglaterra, Alemania y Austria de este año, llegó a nuestro país a unas semanas de las elecciones presidenciales del 19 de noviembre.

“Who Targets Me” (¿De quién soy el blanco?) es una iniciativa internacional que, a través de la descarga de un software gratuito en el navegador, permite a los usuarios de Facebook monitorear y reportar la aparición de avisos ocultos en sus muros durante el período de campaña electoral. Este formato publicitario, ampliamente utilizado en las campañas en Estados Unidos e Inglaterra, permite a un partido político no dejar rastro alguno de la publicación pagada en el muro de su página, haciéndola invisible y, por tanto, discriminar entre los usuarios que podrán o no acceder a ella.

“Para influir de manera más efectiva en las decisiones electorales, a nivel internacional las campañas están utilizando los datos personales de los votantes y su interacción dentro de las redes sociales. Esto les permite perfilar al votante y diseñar mensajes personalizados que envían por las redes o por mensajes de texto o correos electrónicos. Con esta campaña queremos averiguar si esta práctica se está utilizando o no en Chile a través de Facebook, en un terreno desregulado y que requiere de una mayor transparencia de cara a los ciudadanos” explica Romina Garrido, directora ejecutiva de Fundación Datos Protegidos, organización que está implementando “Who Targets Me” en Chile.

Actualmente, la ley no contempla mecanismos de fiscalización para conocer qué monto destinan, cuántos avisos generan ni cómo utilizan los datos personales los partidos políticos para su publicidad digital. “Hacemos un llamado a todos los usuarios de Facebook a hacerse parte activa de esta acción colectiva y a descargar esta herramienta que nos permitirá conocer si los partidos están o no utilizando la publicidad oculta y en qué medida”, agrega Romina Garrido.

La campaña en redes sociales invita a todos los ciudadanos a colaborar como voluntarios digitales. Para sumarse, los usuarios deben instalar la extensión Who Targets Me y activarla en su navegador de Google Chrome, confirmando su ubicación con el código postal chileno 8340518. La descarga la podrán hacer desde la página de Fundación Datos Protegidos o en el link https://whotargets.me/es/, tras lo cual podrán seguir navegando normalmente.

La extensión permitirá descubrir, a través del envío de datos a Who Targets Me -tal como se hizo en Alemania, Austria e Inglaterra-, si los partidos políticos están o no usando publicidad oculta y cuáles son estos anuncios. Fundación Datos Protegidos, dedicada a velar por la privacidad y protección de datos, será la encargada de interpretar la información recolectada.

“La publicidad en redes sociales es altamente personalizada y efectiva. La información que recopilemos con este registro permitirá vislumbrar además cómo los partidos definen al receptor de su mensaje; si depende, por ejemplo, de su edad o localización” explica Romina Garrido.

En este mismo contexto, la herramienta permitirá monitorear la presencia de noticias falsas en Facebook asociadas a fines electorales.

El Ciudadano

Datos Protegidos