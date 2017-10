Jean Pierre Bonvallet y su agresión a periodistas de El Periscopio: “Estoy con problemas psicológicos”

Tras ser denunciado de agredir a miembros del equipo periodístico del medio de comunicación El Periscopio -con denuncia a Carabineros incluida- Jean Pierre Bonvallet, hijo del fallecido comentarista deportivo, justificó su acción señalando que tiene “problemas psicológicos”.

“Estuve mal. Esas cosas no se hacen. Lo que yo hice no corresponde, pero el señor Cristián Neira es una persona que se ha dedicado a criticarme. Según él, yo imito a mi padre y eso no es así. ¡Qué se cree ese piojento!”, dijo el hijo de Bonvallet al diario La Cuarta, añadiendo que “estoy con problemas psicológicos, no lo niego. Es por todo lo que me ha tocado vivir. Yo quiero trabajar, tengo cinco hijos, pero para eso tengo que estar tranquilo, y cuando lo logro, aparecen los giles que dicen que imito a mi padre”

Jean Pierre Bonvallet fue acusado por los periodistas de El Periscopio de haber llegado hasta las oficinas del medio para agredir a un periodista que hizo una publicación sobre él, citando a otro medio, donde se aseguraba que “intentaba imitar a su padre”. Así, una vez en el lugar, y al advertir que el autor de la nota -a quien él iba a buscar- se encontraba de vacaciones, Bonvallet se trenzó en una serie de empujones y golpes con el director del medio, Sebastián de la Carrera, agrediendo de paso a varios otros funcionarios que se encontraban en el lugar.

Sobre este hecho, Bonvallet explicó que “los de El Periscopio tienen que estar tranquilos. No tengo nada contra ellos. Sólo les diré que no existen, el único que existe aún en las comunicaciones es mi padre (…) Yo no amenazo a nadie. Fui a buscar a este periodista y no estaba. Otro día lo pillaré”, expresó el hijo del extinto comentarista deportivo.