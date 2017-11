Natalia Valdebenito: “Hay muchos hombres que piensan como Emeterio Ureta”

La comediante Natalia Valdebenito se refirió a las declaraciones de Emeterio Ureta, quien reconoció haber cometido acoso sexual en reiteradas oportunidades. Los descargos de la ex Cabra Chica Gritona se produjeron en el mismo programa de TV donde el autodenominado “Marqués del Arrayán” expresó tan deleznables dichos, “Mentiras Verdaderas” de La Red.

Valdebenito señaló que ese tipo de posturas violenta a todas las mujeres “y aquí no es que yo quiera hablar de parte de todas las mujeres, pero sí quiero contarles lo grave que es esto que esta ocurriendo. Es grave porque hay poca conciencia de la magnitud. Ahora nos están mirando muchas mujeres que han sido abusadas, toqueteadas en el Metro, vivieron un mal momento con un compañero de trabajo, jefe, amigo o con la misma pareja, porque eso también existe, y resulta que esa persona pone tu programa, no para evadir, y se encuentra con la desfachatez de su abusador. 9 de cada 10 mujeres han sido abusadas en Chile y en el mundo”.

“Estamos hablando de tranquilidad, no estamos hablando de salir en un podio y que todas andemos intocable ¡No! Tranquila, como una persona que va caminando a su paradero, no es más que eso. Atención, no estamos magnificando nada, queremos vivir en paz”, añadió la comediante.

En esta línea, también declaró el conductor del espacio televisivo, Ignacio Franzani, quien fue duramente criticado por la tibieza de su reacción frente a los dichos de Ureta. “Yo nunca más me voy a sentar en un set de TV donde esté esta persona y espero que nunca más vuelva a este programa, porque encuentro que no es un aporte a la discusión plantear un discurso tan aberrante como ese y decir que era un tongo”, afirmó.

Natalia Valdebenito concluyó señalando que está al tanto “que hay muchos hombres que piensan como Emeterio Ureta y que creen que las mujeres somos un sistema de cambio, que somos fáciles de abarcar, porque simplemente somos mujeres; que somos débiles porque tenemos un cuerpo distinto al de ellos. Esas personas piensan desde el fondo de su alma que nosotras somos inferiores y jamás se han puesto en el lugar de esa mujer, ni siquiera pensando que es tu madre, porque la empatía ya no sirve”.

El Ciudadano