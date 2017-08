Paul Vásquez: “La marihuana fue mi puerta de salida”

El humorista Paul Vásquez, «El Flaco», reflexionó en radio Cooperativa sobre el consumo de drogas. Según relató, «la droga no hace distinción en tu posición o educación», pero «en las poblaciones hay más y de peor calidad».

Los conductores del espacio radial aprovecharon de recoger consultas de la audiencia, una de las cuales preguntaba al Flaco si creía que la marihuana era una droga de entrada para el consumo de otras sustancia. Esta fue la respuesta del ex Dinamita Show.

«Para mí fue una puerta de salida, porque (fue) uno de los tratamientos cuando salgo de la clínica, porque me aburrí de que me dieran unas drogas legales adentro. Para calmar mi ansiedad afuera me fumaba un pitillo de marihuana y con eso calmaba mis ansiedades de consumir cocaína», afirmó.

«Nunca he visto a ningún joven destruido por la marihuana, pero si por la maldita pasta base, que los tiene destruidos. Niños de 11 años ya andan armados, robando por querer un poco de pasta base, con la marihuana nunca ha pasado eso», aseguró.

El Ciudadano