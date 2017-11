África: oposición y más de 100 organizaciones civiles encabezan la destitución del presidente de Zimbabue

Los líderes del partido Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF, por sus siglas en inglés) se reúnen este viernes para redactar una resolución para destituir al actual presidente del país africano, Robert Mugabe, este fin de semana.

En ese sentido, la oposición y más de 100 organizaciones civiles de Zimbabwe pidieron la renuncia de Robert Mugabe para una transición democrática. Si el mandatario se niega a dimitir por voluntad propia, los políticos iniciarán un proceso de ‘impeachment’ que tendría lugar el martes que viene.

“No hay marcha atrás”, comentó una fuente del partido gobernante a Reuters.

“Si se obstina, emprenderemos los trámites necesarios para que sea despedido este domingo. Cuando eso termine, el martes tendrá lugar un juicio político”, añadió.

El miércoles, el Ejército de Zimbabue se hizo con el control de la capital del país, Harare, aunque niega que se trate de un golpe militar.

Fuentes indican que el presidente Mugabe, que lleva al frente del país desde 1980, se encuentra sano y salvo, pero bajo arresto domiciliario. Según varias informaciones, la esposa del mandatario ha abandonado el país.

Sin embargo, en las últimas horas circuló una foto del mandatario en un acto de graduación de una universidad local.

#Zimbabwe's Robert Mugabe spotted at university graduation ceremony in Harare, his first public appearance since military takeover #Dstv405 pic.twitter.com/HqRcoFgNg3

— ANN7 (@ANN7tv) November 17, 2017