Cataluña y España: Puigdemont baraja pedir asilo político en Bélgica

El recién destituido presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, ha contratado a Paul Beckaert como abogado para hacer frente a la Justicia española.

Según ‘La Vanguardia’, el jurista ha confirmado que será el abogado de Puigdemont, que estaría evaluando la posibilidad de asilarse en Bélgica para eludir los cargos de rebelión, sedición, malversación y otros delitos que podrían imputársele en España.

Beckaert está especializado en derechos humanos y en el pasado prestó asesoría a miembros de la organización independentista vasca ETA, calificada como terrorista. Sin embargo, adelantó que aún no puede “predecir” si Puigdemont optará por el asilo.

“En el pasado he defendido vascos y siempre hay sorpresas, es imposible predecir cómo va a acabar”, agregó el abogado, precisando que la decisión de otorgar o no la medida no está en manos del Gobierno federal sino de una autoridad independiente que debe considerar si aplica la Convención de Ginebra.

El jurista ha defendido a Luis Moreno y Raquel García, presuntos colaboradores de ETA, así como a Natividad Jáuregui, acusada de pertenecer a la banda armada y cuya extradición fue impedida por Beackaert, a pesar de las tres órdenes de aprehensión dictadas en España que pesaban en su contra.

Puigdemont y cinco exmiembros de su gabinete viajaron este lunes a Bélgica. “He hablado personalmente con él. La conversación tuvo lugar en Bélgica, pero no puedo decir nada al respecto”, dijo su asesor jurídico, citado por ‘El Periódico’.

Aunque no hay hasta ahora una certeza oficial sobre la solicitud de asilo, diarios como ‘El País’ dan por hecho que el destituido presidente de la Generalidad y sus cinco ex asesores han acudido a Bélgica en calidad de refugiados.

El cesado vicepresidente de la Generalidad, Oriol Junqueras, ha dicho que “mañana” Puigdemont ofrecerá explicaciones “sobre la cuestión del asilo en Bélgica”.

Entretanto, la agencia ‘EFE’ informó que el Gobierno español evalúa convocar a un Consejo de Ministros para revisar los detalles de las próximas elecciones en la Generalitat, que se tienen previstas el 21 de diciembre.

Anteriormente el Fiscal General del Estado, Jose Manuel Maza, anunció en rueda de prensa las querellas presentadas contra el ‘Govern’ y contra el ‘Parlament’ por los delitos de rebelión y sedición entre otros, que podrían tener como consecuencia penas de prisión de hasta 30 años.

