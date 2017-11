El presidente depuesto de Cataluña, Carles Puigdemont, presentó este sábado su candidatura para las próximas elecciones del 21 de diciembre, donde encabezará la lista de Juntos por Cataluña, compuesta por el Partido Demócrata Europea Catalán (PDeCAT) y personalidades independientes.

Desde un hotel en la ciudad de Brujas, en Bélgica, Puigdemont consideró que el actual momento que vive Cataluña “trasciende a los partidos políticos”, y por eso presentó una lista que llamó “de unidad”. “Frente a las candidaturas del miedo y la resignación, somos la esperanza”, declaró el destituido mandatario.

La mayoría de los candidatos de Juntos por Cataluña viajó este sábado a Bélgica para participar del acto, que comenzó con un aplauso y pedido de liberación de los dirigentes presos en Madrid, algunos de los cuales fueron incluidos en la lista de candidatos.

Puigdemont instó a los catalanes a ir a votar para demostrarle “al Gobierno español y a Europa que en Cataluña la democracia no se toca, que no se encarcela, no se envía a nadie al exilio y la policía no da porrazos a la gente”. Para el líder de PDeCAT, la elección será a favor o en contra de Rajoy y la intervención.

Fuente: América XXI