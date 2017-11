El Vaticano anuncia que investigará abusos en el preseminario San Pío X

El Vaticano informó que se encuentra investigando presuntos abusos sexuales a menores revelados recientemente y que podrían haber ocurrido al interior del territorio de la Santa Sede.

Los delitos habrían ocurrido en el preseminario San Pío X, una institución que se sitúa en el Palacio San Carlo, dentro de los muros vaticanos, que aloja a monaguillos y posibles nuevos seminaristas.

Al respecto, el portavoz del Vaticano, Greg Burke, señaló en un comunicado que, “en consideración de los nuevos elementos surgidos recientemente, está en curso una nueva investigación” que, se espera, “arroje toda la luz sobre lo que realmente ha sucedido”.

“Después de algunas informaciones, anónimas y no anónimas, desde 2013 en adelante, se llevaron a cabo diversas investigaciones, sea por parte de los Superiores del Preseminario, sea por el obispo de Como, ya que la Comunidad de los educadores pertenece a su diócesis”, señaló el portavoz, añadiendo que “los hechos denunciados, que databan de años anteriores y en los que estarían involucrados alumnos coetáneos entre sí, algunos de los cuales ya no estaban presentes en el instituto en el momento de las investigaciones, no encontraron una confirmación adecuada”.

No obstante, “a raíz de los nuevos elementos surgidos recientemente”, en alusión a las acusaciones de un antiguo alumno, el Vaticano precisa que está en curso una nueva investigación para arrojar luz sobre lo que realmente haya sucedido.

Sobre este mismo tema, el periodista italiano Gianluigi Nuzzi presentó este mes un libro titulado “Peccato originale” (Pecado Original) en el que se hace eco del relato del joven polaco Kamil Tadeusz Jarzembowski sobre esos hechos.

En el libro, Jarzembowski habla sobre “los cerca de 140 abusos (de los que él era testigo ocular) que le realizó en su habitación a otro seminarista, un pupilo del rector y que después terminó convirtiéndose en sacerdote”, hechos que se habrían producido entre 2013 y 2014.

