“Es un zoquete aprovechador”: Dueños de gato le piden a vecinos que no lo alimenten más

Una familia realizó un llamado desesperado para que los vecinos de su barrio dejen de alimentar a su gato. Se trata de un macho castrado, color gris, atigrado, de acuerdo a un afiche pegado por sus dueños en los postes del barrio.

“Si se cruzó con uno así, seguro es él. No es callejero, tiene una familia que se preocupa y lo extraña cuando no vuelve al hogar, así que por favor, no lo alimente ni le deje dormir en su casa”, advierten los dueños del animal.

Además, en el afiche cuentan que “creció con familia y amigos de vecinos, por eso tiene la mala costumbre de entrar a hogares ajenos”.

“Le pusimos varios collares, pero siempre se los saca. Es un zoquete aprovechador que nos hace llegar al extremo de hacer este cartel ridículo, ¡pero lo amamos igual!”, subrayan sus familiares.

El Ciudadano