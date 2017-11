Estados Unidos: acusan a Trump de “copiar y pegar” un mensaje de condolencia

“Que Dios acompañe a las gentes de Sutherland Springs, Texas. El FBI y las fuerzas de orden público han llegado [al lugar de los hechos]”, ha tuiteado este martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y, como suele suceder a menudo, un ‘post’ del mandatario en la red social Twitter ha vuelto a sembrar la polémica.

May God be with the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI and Law Enforcement has arrived.

En primer lugar, muchos se extrañaron de que el republicano mandara sus condolencias a Texas, cuando la publicación fue compartida horas después de que un tiroteo se produjera en otro estado, concretamente en California, donde un hombre abrió fuego en distintos lugares del condado de Tehama, dejando al menos cuatro muertos y varios heridos antes de ser abatido por la Policía.

Sutherland Springs, la localidad mencionada por Trump, fue escenario recientemente de otro tiroteo masivo en el que resultaron muertos más de 25 personas y se produjeron más de 20 heridos. El suceso tuvo lugar pasado 5 de noviembre, nueve días antes del polémico tuit del presidente.

Lo que más ha indignado a los internautas es que el mensaje en teoría dedicado a las víctimas del tiroteo en California es prácticamente idéntico a la publicación que compartió tras la masacre producida en la iglesia texana.

“Que Dios acompañe a las gentes de Sutherland Springs, Texas. El FBI y las fuerzas de orden público están en el lugar de los hechos. Estoy monitoreando la situación desde Japón”, escribió Trump en aquella ocasión. Muchos usuarios de la red social acusaron al mandatario de haber “copiado y pegado” su mensaje de condolencia anterior.

May God be w/ the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI & law enforcement are on the scene. I am monitoring the situation from Japan.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2017