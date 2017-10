Estados Unidos: finalizan los ocho prototipos del muro con México para poder elegir uno

Los ocho prototipos para el ansiado muro del presidente estadounidense Donald Trump en la frontera con México fueron concluidos y estarán sujetos a pruebas para examinar su estructura.

Ronald Vitiello, subcomisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, declaró que dichas pruebas tendrán una duración de dos meses y las realizarán trabajadores que utilizarán mazos, sopletes, picos y herramientas eléctricas.

Los resultados marcarán la pauta para la construcción del muro, cuya financiación aún no ha sido autorizada por el Congreso, afirmó el funcionario.

Las pruebas comenzarán dentro de un mes, debido a que algunos prototipos de concreto necesitan terminar de endurecerse, reportó la agencia AP.

Vitiello precisó en declaraciones a la prensa que el periodo de pruebas será de 30 a 60 días, durante los cuales se tratará de responder a cuestiones básicas como: “¿Puede ser escalado? ¿Resiste el uso de herramientas de corte?”.

La administración Trump eligió hace unos meses a seis compañías para construir los prototipos del muro. Estos se encuentran ubicados a unos pasos de una valla de acero que separa a San Diego (California) de Tijuana (México).

Which Border Wall prototype do you like best? #BuildTheWall #MAGA pic.twitter.com/jbH0NrWE21

— Mark Kennedy (@MarkKenn4Trump) October 26, 2017