“Theresa, no te concentres en mí, concéntrate en el destructivo terrorismo islámico radical que tiene lugar dentro del Reino Unido”, ha tuiteado este miércoles el presidente de EE.UU., Donald Trump, en un tono más que provocador.

Horas antes, el portavoz de la primera ministra británica valoró negativamente el retuiteo por Trump de tres videos antimusulmanes con escenas violentas.

.@Theresa_May, don’t focus on me, focus on the destructive Radical Islamic Terrorism that is taking place within the United Kingdom. We are doing just fine!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2017