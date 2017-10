Estados Unidos: lanzan banderas rusas a Trump en el Congreso (Video)

Un manifestante arrojó banderas rusas al presidente de EE.UU., Donald Trump, cuando este se disponía a cenar con senadores republicanos en el Capitolio.

El incidente ocurrió en el edificio del Congreso estadounidense, en momentos en que el mandatario y el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, ingresaban al comedor.

Random guy threw Russian flags at Trump and shouted “Trump is treason” pic.twitter.com/stVfDOtMAB

El hombre, que lanzó las banderas mientras gritaba “¡Trump es un traidor!”, fue luego identificado como Ryan Clayton.

Con esto repitió una provocación similar que había llevado a cabo en febrero pasado, cuando también arrojó banderas rusas durante una conferencia en la que participaba el jefe de la Casa Blanca.

En abril, durante un discurso de Trump en un mitin en Pensilvania, un hombre desconocido siguió el ejemplo y arrojó al aire un brazado de banderas rusas.

As Trump speaks, it appears someone briefly threw a bunch of Russian flags up in air in front of the pool camera. pic.twitter.com/1dt8VMtRlW

— Steve Kopack (@SteveKopack) April 30, 2017