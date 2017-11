El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha revelado este domingo los “éxitos” que ha logrado su país en los 10 meses que lleva en el poder.

“Desde el primer día que asumí el cargo, lo único que oyen son las falsas excusas de los demócratas por perder las elecciones: Rusia, Rusia, Rusia”, afirmó el presidente estadounidense.

“A pesar de esto, tengo a la economía (de EE.UU.) en auge y posiblemente he hecho más que cualquier otro presidente en 10 meses”, escribió Trump en su cuenta personal de Twitter.

Since the first day I took office, all you hear is the phony Democrat excuse for losing the election, Russia, Russia,Russia. Despite this I have the economy booming and have possibly done more than any 10 month President. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 26, 2017