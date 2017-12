El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha afirmado este domingo en su cuenta de Twitter que la reputación del FBI está “hecha jirones” y es “la peor de la historia”.

“Pero no tengan miedo, le devolveremos su grandeza”, concluye Trump su comentario.

After years of Comey, with the phony and dishonest Clinton investigation (and more), running the FBI, its reputation is in Tatters – worst in History! But fear not, we will bring it back to greatness.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2017