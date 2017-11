Estados Unidos: tiroteo en una iglesia de Texas deja al menos veinte muertos

Tal como informamos en el día de ayer en El Ciudadano, un hombre armado ha matado y herido a varias personas en la iglesia First Baptist Church de la localidad de Sutherland Springs, en Texas, EE.UU.

Según testigos, el atacante entró en la iglesia y abrió fuego durante el servicio dominical y al menos 26 personas han muerto en el ataque, confirmó el gobernador de Texas, Greg Abbott.

El pastor de la iglesia, Frank Pomeroy, que se encontraba de viaje cuando ocurrió el ataque, ha revelado a ABC que su hija de 14 años murió en el tiroteo.

Además, medios locales indican que más de 20 personas han resultado heridas y entre las víctimas hay algunos niños, informa el diario local Wilson County News.

En una rueda de prensa organizada por las autoriades, se han facilitado detalles sobre la masacre. El atacante, un joven blanco que iba vestido de negro y llevaba chaleco antibalas, se acercó la mañana de este domingo a la iglesia en su coche, donde llevaba varias armas de fuego.

El hombre entró en el templo y empezó a disparar con un rifle de asalto tipo RA a los asistentes a la ceremonia. Cuando salió de la iglesia, un residente local armado hizo frente al atacante, que soltó su arma y trató de huir en su coche. El residente local persiguió al tirador, que se accidentó y fue hallado dentro de su coche sin vida.

Se desconoce si se suicidó o si murió disparado por el residente local.

Una mujer que trabaja a unos metros de la iglesia atacada, declaró a la cadena MSNBC, que oyó disparos de “una arma semiautomática”. Según otro testimonio recabado por ABC, los disparos se prolongaron por espacio de unos 15 segundos, mientras las personas que se encontraban dentro o cerca de la iglesia corrieron a buscar un refugio en una petrolera cercana.

Fuentes anónimas de las fuerzas de seguridad han identificado al asaltante como Devin Patrick Kelley, según AP.

#DevinKelley #Antifa soldier Antifa said they wanted to kill people this weekend. pic.twitter.com/GrPMmXaWmE

— Tommy Andrews (@Thombene77) November 5, 2017