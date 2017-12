El primer año de la presidencia de Donald Trump estará marcado, aparte de sus desencuentros con la prensa y los líderes mundiales, por “el bajo poder de convocatoria” que ha mostrado durante varios eventos públicos, indican comentaristas locales.

Muestra de ello fue la iluminación del Árbol Nacional este jueves en Washington, acto en el que se apreciaron cientos de sillas vacías, de acuerdo con las fotos tomadas durante el evento.

On the left: @BarackObama’s National Tree Lighting

On the right: @realDonaldTrump’s National Tree Lighting #Christmas pic.twitter.com/wYoLJRO2r6

— Jeremy Dickey (@JeremyDDickey) November 30, 2017