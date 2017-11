Estados Unidos: Trump se vuelve viral hasta por tomar un sorbo de agua en un discurso

Durante su primer discurso público tras regresar de una gira por Asia, el presidente Donald Trump interrumpió su discurso para tomar un sorbo de una botella de agua marca Fiji.

Este pequeño hecho llamó la atención de usuarios de las redes sociales debido a que hizo recordar a un gesto similar realizado por el senador Marco Rubio en 2013 durante la respuesta republicana al discurso del Estado de la Unión de Barack Obama.

Lo curioso es que el propio Trump se burló del incidente con la botella de agua durante la campaña presidencial en 2016.

Rubio water moment? Trump breaks from his statement on his trip to Asia for a sip https://t.co/maituaDSlr pic.twitter.com/adXUFF363U

— Bloomberg (@business) November 15, 2017