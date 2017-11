Estados Unidos: una propuesta para destituir a Trump ya cuenta con un millón de firmas

Una petición para promover un ‘impeachment’ contra el presidente estadounidense Donald Trump recibió más de un millón de firmas en poco más 10 días, informa Axios.

La campaña publicitaria ‘Need To Impeach’ (‘Se necesita un juicio político’, en inglés), iniciada el 20 de octubre, fue idea del multimillonario y activista político Tom Steyer.

“Donald Trump nos ha llevado al borde de una guerra nuclear, obstruido la justicia y recibido dinero de gobiernos extranjeros. Debemos organizar la destitución de este peligroso presidente”, se lee en el texto del documento publicado por Steyer.

Donald Trump utilizó Twitter para opinar sobre las intenciones de Steyer. El viernes pasado, en uno de sus tuits, el mandatario estadounidense calificó al multimillonario de “desequilibrado y totalmente chiflado”.

Wacky & totally unhinged Tom Steyer, who has been fighting me and my Make America Great Again agenda from beginning, never wins elections!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2017