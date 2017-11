Estados Unidos: varios heridos tras un ataque de arma blanca en un centro comercial

Al menos dos personas resultaron heridas por un hombre armado con un cuchillo en el centro comercial Mall of America en la ciudad de Bloomington, estado de Minnesota, informa la Policía local en su Twitter.

#BREAKING: First images from the scene of investigation of violent incident at Macy's in @mallofamerica. Our @joemazankstp is there and snapped these. Stay with @KSTP for confirmed details as soon as we learn them. pic.twitter.com/lGewZrZsXu

— Matt Belanger (@MattKSTP) November 13, 2017